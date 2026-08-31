IVG Awards, le finali iniziano col botto: oltre 5000 voti in 22 ore

Savona. Se la prima fase degli IVG Awards, quella delle candidature, aveva avuto un successo insperato, con più di 15mila voti raccolti (spesso a un ritmo di 5-600 al giorno), la finale è iniziata veramente col botto. Nel momento in cui scriviamo, a meno di 22 ore dall’apertura delle votazioni, i voti già raccolti sono più di 5000. A cui vanno sommati i 350 arrivati sul canale WhatsApp (in 4 ore) per l’unica categoria già aperta, quella dei Bar.
Un numero altissimo, e obiettivamente del tutto inaspettato, che testimonia la grande attenzione suscitata questa estate dal contest nella nostra provincia. E a questo punto ci chiediamo a quanti voti potremo arrivare entro la fine della fase finale, fissata per la mezzanotte di sabato 19 settembre.
Ecco il modulo per votare: dopo aver fatto il login con un profilo social a scelta, potrete selezionare i vostri vincitori. In quest’ultima fase sarà possibile anche votare, come detto, sul nostro canale WhatsApp: vi basta cliccare qui e iscrivervi, nel corso delle giornate pubblicheremo un sondaggio per ognuna delle 11 categorie.
La premiazione
Visto il numero elevatissimo di attività coinvolte dagli IVG Awards, con un successo obiettivamente inaspettato, abbiamo deciso di ripensare la premiazione: invece di un evento “fisico” a Pietra Ligure come previsto inizialmente, porteremo noi il riconoscimento alle attività vincitrici. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv.
Gli A4 da stampare e appendere
Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:
Miglior gelateria: scarica il volantino
Miglior bar: scarica il volantino
Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino
Miglior focaccia: scarica il volantino
Miglior pizzeria: scarica il volantino
Miglior ristorante: scarica il volantino
Miglior evento: scarica il volantino
Miglior attrazione culturale: scarica il volantino
Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino