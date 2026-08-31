IVG Awards, le finali iniziano col botto: oltre 5000 voti in 22 ore

Savona. Se la prima fase degli IVG Awards, quella delle candidature, aveva avuto un successo insperato, con più di 15mila voti raccolti (spesso a un ritmo di 5-600 al giorno), la finale è iniziata veramente col botto. Nel momento in cui scriviamo, a meno di 22 ore dall’apertura delle votazioni, i voti già raccolti sono più di 5000. A cui vanno sommati i 350 arrivati sul canale WhatsApp (in 4 ore) per l’unica categoria già aperta, quella dei Bar.

Un numero altissimo, e obiettivamente del tutto inaspettato, che testimonia la grande attenzione suscitata questa estate dal contest nella nostra provincia. E a questo punto ci chiediamo a quanti voti potremo arrivare entro la fine della fase finale, fissata per la mezzanotte di sabato 19 settembre.

Ecco il modulo per votare: dopo aver fatto il login con un profilo social a scelta, potrete selezionare i vostri vincitori. In quest’ultima fase sarà possibile anche votare, come detto, sul nostro canale WhatsApp: vi basta cliccare qui e iscrivervi, nel corso delle giornate pubblicheremo un sondaggio per ognuna delle 11 categorie.



IVG Awards – FASE FINALE





La premiazione

Visto il numero elevatissimo di attività coinvolte dagli IVG Awards, con un successo obiettivamente inaspettato, abbiamo deciso di ripensare la premiazione: invece di un evento “fisico” a Pietra Ligure come previsto inizialmente, porteremo noi il riconoscimento alle attività vincitrici. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv.

Gli A4 da stampare e appendere

Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:

Miglior gelateria: scarica il volantino

Miglior bar: scarica il volantino

Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino

Miglior focaccia: scarica il volantino

Miglior pizzeria: scarica il volantino

Miglior ristorante: scarica il volantino

Miglior evento: scarica il volantino

Miglior attrazione culturale: scarica il volantino

Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino