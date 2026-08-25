Savona. “Italia Viva della Provincia di Savona aderisce al Savona Pride 2026, schierandosi con chiarezza dalla parte dei diritti, delle libertà individuali e della piena dignità delle persone LGBTQIA+”. Ad annunciarlo è Matteo Calcagno, presidente di Italia Viva della Provincia di Savona.

La manifestazione si terrà il 5 settembre. Il programma prevede: alle 14.30 ritrovo al Parco delle Nazioni Unite; alle 15.30 la partenza del corteo; alle 18.30 l’arrivo in piazzale Eroe dei Due Mondi; alle 22 il termine della manifestazione.

Calcagno aggiunge: “Il tema ‘Ancoratə ai diritti’ richiama un principio essenziale: i diritti civili e sociali non sono concessioni, ma garanzie universali che non possono dipendere dalle stagioni politiche. Sosteniamo con convinzione la necessità di rafforzare le tutele per le famiglie, garantire accesso alla salute senza discriminazioni, difendere l’autodeterminazione e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione verso le persone LGBTQIA+, promuovendo contesti realmente inclusivi nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Diritti civili e diritti sociali sono inseparabili: la libertà di essere sé stessi, costruire relazioni, accedere ai servizi e vivere le proprie città in sicurezza costituiscono, infatti, la misura concreta della qualità della nostra democrazia”.

“Per questo il Pride parla, giustamente, a tutta la nostra provincia, non solo al capoluogo, garantendo ovunque spazi di libertà e partecipazione. Italia Viva Savona pone la libertà della persona al centro della propria azione politica: difendere i diritti LGBTQIA+ significa garantire a ciascuno la possibilità di costruire la propria felicità senza ostacoli e paura, nella piena attuazione dell’articolo 3 della nostra meravigliosa Costituzione”.

“Italia Viva della provincia di Savona sarà presente al Savona Pride 2026 il 5 settembre, perché una società più libera e inclusiva è una società migliore per tutte e tutti. Perché essere ‘ancoratə ai diritti’ significa una cosa sola: non arretrare”.