“Istituire la Giornata dell’acqua e sensibilizzare gli studenti”, l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza a Savona

Savona. “Chiediamo al sindaco e alla giunta di continuare le azioni intraprese, e anche di voler prendere in considerazione le infinite possibilità derivanti da un consapevole utilizzo dell’Intelligenza Artificiale; di farsi promotore presso la cittadinanza, e in particolare i giovani, di apposite iniziative di comunicazione (anche nelle scuole), educazione e partecipazione volte a diffondere una cultura diffusa per un consapevole utilizzo di questo bene prezioso, configurando così uno strumento simbolico e culturale utile a promuovere una maggiore consapevolezza collettiva sulle sfide ambientali odierne e future; di istituire la “Giornata dell’acqua” con evento in piazza Sisto e con la collaborazione delle scuole cittadine”.

Sono queste le richieste presentate nell’ordine del giorno depositato in Consiglio Comunale a Savona, promosso dal Presidente Francesco Lirosi, e sottoscritto dai Capigruppo di maggioranza Alessandra Gemelli (Partito Democratico – Articolo 1), Marco Ravera (Sinistra per Savona), Massimiliano Carpano (Savona in Azione) e Marco Pozzo (RiformiAmo Savona): “Savona è chiamata a svolgere un ruolo attivo e responsabile nell’elaborazione di politiche urbane orientate alla sostenibilità ed alla resilienza”.

“La Conferenza del Direttivo dei Presidenti dei Consigli Comunali italiani ha da tempo iniziato uno studio sulla tutela delle risorse idriche. Stiamo ormai vivendo una fase di profonda trasformazione conseguente ai cambiamenti climatici in atto e al sempre più marcato utilizzo di questo bene prezioso. Specialmente nelle città, da sempre luoghi di maggior consumo idrico, è necessario accentrare le azioni atte a diminuire le perdite dagli impianti, i rischi idrogeologici e le vulnerabilità ambientali. A livello mondiale si identifica l’acqua come un bene comune essenziale, fondamentale per il buon funzionamento degli ecosistemi e delle città. In Italia tali concetti sono radicati e furono anche evidenziati con il referendum del 2011, quando oltre il 90% dei partecipanti si espresse per la gestione pubblica del servizio idrico, confermando l’acqua come “bene comune”.