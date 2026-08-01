Investito da un treno ad Albisola, vittima un 24enne di Genova: si era allontanato per fare colazione, lo hanno ritrovato gli amici

Albisola. Cominciano ad emergere ulteriori dettagli sul dramma avvenuto all’alba di questa mattina (1 agosto), in stazione ad Albisola.

Una tragedia che sembra assumere sempre di più i contorni di un incidente. La vittima è un ragazzo di 24 anni di Genova, che si trovava in Riviera per una serata di svago con alcuni amici.

Stando a quanto ricostruito, il gruppo è andato a ballare in una discoteca della zona ma, intorno alle 5, il 24enne si sarebbe separato dagli altri “per andare a prendere un pezzo di focaccia”.

L’appuntamento, poi, era in stazione per prendere tutti assieme il treno e fare ritorno a Genova.

Non è chiaro cosa sia accaduto in quei minuti, ma l’ipotesi più probabile è che il giovane, forse troppo vicino ai binari, sia stato colpito da un treno in transito, che lo avrebbe proiettato all’indietro andando ad impattare contro una panchina.

Al loro arrivo in stazione, gli amici non lo hanno trovato, ma hanno notato un corpo rannicchiato proprio vicino alla panchina, pensando probabilmente ad un senzatetto che stava dormendo.

Dopo un po’ di attesa, però, preoccupati per il mancato arrivo dell’amico, lo hanno chiamato. Il cellulare ha squillato proprio nei pressi del corpo rannicchiato e a quel punto è stato evidente quanto accaduto.

Hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto si sono recati i militi della Croce Verde di Albisola, i carabinieri, la polfer, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: uno degli arti superiori sarebbe stato rinvenuto sui binari e questo dà l’idea di quanta violento sia stato l’impatto con il treno.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa temporaneamente, intorno alle 5,30, tra Savona e Cogoleto, per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e poi ripresa intorno alle 9,30.

Proseguono comunque le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.