Invernizzi (FdI): “Case della comunità aperte anche a Ferragosto, assistenza più vicina ai cittadini”

Liguria. “Garantire assistenza sanitaria anche nei giorni festivi significa essere concretamente vicini ai cittadini. La presenza delle Case della Comunità anche durante il weekend di Ferragosto conferma la volontà della Regione Liguria di rafforzare una sanità territoriale capace di offrire risposte tempestive e appropriate”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, commentando l’organizzazione predisposta dalla Regione e dall’assessorato alla Sanità guidato da Massimo Nicolò.

“Le Case della Comunità rappresentano infatti un punto di riferimento per tutte quelle problematiche di salute a bassa complessità che non necessitano dell’accesso al Pronto Soccorso: dalla febbre ai piccoli traumi, dalle medicazioni alle variazioni della pressione o della glicemia, fino a dolori lievi o moderati”.

“È un modello che punta ad avvicinare sempre di più i servizi sanitari alle persone – prosegue Invernizzi – e che permette, allo stesso tempo, di utilizzare in maniera più appropriata le strutture ospedaliere. Sapere di poter contare su professionisti e servizi territoriali anche in giornate particolari come Ferragosto rappresenta una garanzia soprattutto per anziani, famiglie e persone più fragili”.

“La sfida è rendere la sanità territoriale sempre più forte e riconoscibile, facendo delle Case della Comunità un riferimento stabile per i liguri. È questa la direzione intrapresa dalla Regione: servizi più vicini, risposte più rapide e una rete sanitaria organizzata sempre più sulle reali esigenze dei cittadini”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia.