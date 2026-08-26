Invernizzi (FdI): “Bonaccini non cerchi le colpe negli elettori. È la sinistra che deve tornare a capire gli italiani”

Albenga. ” Stefano Bonaccini sostiene che la sinistra debba togliersi la ‘puzza sotto il naso’, ma poi ricade nel vecchio vizio di spiegare il consenso al centrodestra attraverso il livello di istruzione, le condizioni economiche o il luogo in cui vivono gli elettori. Forse il problema non sono milioni di italiani che non avrebbero gli strumenti per capire, ma una sinistra che continua a non comprendere perché tanti cittadini non si riconoscano più nelle sue ricette”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale della Liguria, replicando alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini ad Albenga.

“Chi vive nelle aree interne, nelle periferie, chi lavora, produce e ogni giorno affronta problemi concreti non vota ‘di pancia’ e non merita di essere catalogato sulla base del titolo di studio o del reddito – prosegue Invernizzi –. Sono cittadini che chiedono sicurezza, servizi efficienti, opportunità di lavoro, infrastrutture e istituzioni presenti. Liquidare le loro scelte politiche come una conseguenza del disagio significa riproporre proprio quella distanza dalla realtà che Bonaccini dice di voler superare”.

“Anziché interrogarsi continuamente sulle caratteristiche di chi vota centrodestra, il Pd dovrebbe forse domandarsi perché quelle persone abbiano smesso da tempo di affidarsi alla sinistra. Le periferie e le aree interne non sono territori abitati da cittadini di serie B: sono comunità che troppo spesso si sono sentite dimenticate e che chiedono alla politica risposte concrete, non lezioni”.

Sul giudizio espresso da Bonaccini nei confronti del Governo, Invernizzi aggiunge: “È legittimo che il presidente del Pd provi a dipingere un Paese in declino e parli di fallimento su lavoro, sanità e sicurezza. È la sua parte politica. Noi preferiamo un confronto basato sui fatti, senza negare le difficoltà che esistono e senza raccontare agli italiani che ogni problema sia stato risolto. Il centrodestra governa assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e intervenendo su problemi che spesso arrivano da lontano”.

“Il punto, quindi, non è spiegare sociologicamente perché gli italiani votano a destra, ma prendere atto che il centrodestra continua a rappresentare per una parte larga del Paese una proposta politica credibile. Ed è su questo terreno, quello dei risultati, della responsabilità di governo e della capacità di dare risposte, che intendiamo continuare a confrontarci”.