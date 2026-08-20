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Inseguimento in via dei Mille ad Albenga, scooter in fuga bloccato da due auto dei carabinieri fotogallery

Sul posto anche un'auto della polizia locale ingauna

Inseguimento in via dei Mille ad Albenga
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Inseguimento in via dei Mille ad Albenga Inseguimento in via dei Mille ad Albenga

Albenga. Si è concluso quasi all’incrocio tra via dei Mille e via Genova l‘inseguimento avvenuto questa sera ad Albenga. Protagonisti, secondo il racconto dei testimoni, un’auto dei carabinieri (a cui se n’è aggiunta una seconda) e uno scooter.

Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe iniziato intorno alle 21.30, quando l’auto dei militari si sarebbe messa sulle tracce del mezzo mezzo a due ruote.

L’inseguimento, come detto, si è concluso al termine del viale, quando il mezzo in fuga si è visto sbarrare la strada da una seconda auto dei carabinieri proveniente da via Genova. L’impatto tra lo scooter e l’auto è stato inevitabile.

Sempre stando al racconto dei testimoni e in attesa di conferme da parte delle forze dell’ordine, il conducente del mezzo a due ruote è stato preso in consegna dai carabinieri.

Sul posto è poi giunta anche un’auto della polizia locale ingauna.

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