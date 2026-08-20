Albenga. Si è concluso quasi all’incrocio tra via dei Mille e via Genova l‘inseguimento avvenuto questa sera ad Albenga. Protagonisti, secondo il racconto dei testimoni, un’auto dei carabinieri (a cui se n’è aggiunta una seconda) e uno scooter.

Stando alle prime informazioni, tutto sarebbe iniziato intorno alle 21.30, quando l’auto dei militari si sarebbe messa sulle tracce del mezzo mezzo a due ruote.

L’inseguimento, come detto, si è concluso al termine del viale, quando il mezzo in fuga si è visto sbarrare la strada da una seconda auto dei carabinieri proveniente da via Genova. L’impatto tra lo scooter e l’auto è stato inevitabile.

Sempre stando al racconto dei testimoni e in attesa di conferme da parte delle forze dell’ordine, il conducente del mezzo a due ruote è stato preso in consegna dai carabinieri.

Sul posto è poi giunta anche un’auto della polizia locale ingauna.