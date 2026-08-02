Albenga. Pomeriggio di caos in centro ad Albenga, dove un presunto tentativo di furto in appartamento si è trasformato in un rocambolesco inseguimento in via dei Mille. Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con la chiamata al 112 da parte di alcuni residenti che hanno notato tre uomini in stato di alterazione.

All’arrivo delle forze dell’ordine hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati fermati poco lontano dai militari intervenuti sul posto.

Sempre secondo quanto raccontato da alcuni testimoni presenti, il primo avrebbe finito la sua corsa in piazza del Popolo, dove è stato fermato e morso – in modo non grave – da un cane (non è al momento chiaro se l’animale fosse in dotazione alle forze dell’ordine). Qui è stato subito medicato a bordo di un’ambulanza.

Il secondo sarebbe stato bloccato dai militari a pochi metri di distanza. Il terzo, invece, ha sfondato il parabrezza di un auto in transito salendoci sopra, poi si è infilato sotto il veicolo rifiutandosi di uscire: per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto sollevare il mezzo.

Sul posto oltre i militari, sono intervenute anche due ambulanze, due automediche e la polizia locale. Due dei tre uomini sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, uno in cocice giallo, l’altro in codice rosso.

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Caos in centro ad Albenga, fuga e inseguimento in via dei Mille

Per consentire le operazioni di soccorso, via dei Mille è rimasta chiusa al traffico all’altezza dell’intersezione di via cavalieri Vittorio Veneto per quasi due ore.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.