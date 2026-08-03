Infortunio sul lavoro ad Alassio: precipita da un’impalcatura, grave in ospedale

Alassio. Infortunio sul lavoro nella mattinata odierna (3 agosto), ad Alassio, nei pressi dell’ex ospedale.

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 9, in via Adelasia. Stando a quanto riferito, un operaio sulla cinquantina è caduto da un’impalcatura.

Avrebbe compiuto un volo di almeno 3 metri, riportando diversi traumi e ferite, in particolare alla testa.

Sul posto sono intervenuti: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, vigili del fuoco, l’Uopsal (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e gli agenti del Commissariato.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.