  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Allarme

Infortunio sul lavoro ad Alassio: precipita da un’impalcatura, grave in ospedale

Sul posto: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, vigili del fuoco, l’Uopsal e gli agenti del Commissariato

ambulanza automedica croce verde praese

Alassio. Infortunio sul lavoro nella mattinata odierna (3 agosto), ad Alassio, nei pressi dell’ex ospedale.

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 9, in via Adelasia. Stando a quanto riferito, un operaio sulla cinquantina è caduto da un’impalcatura.

Avrebbe compiuto un volo di almeno 3 metri, riportando diversi traumi e ferite, in particolare alla testa. 

Sul posto sono intervenuti: un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, vigili del fuoco, l’Uopsal (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e gli agenti del Commissariato. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.