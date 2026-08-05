Infortuni mortali sul lavoro, Cgil: “Liguria unica regione del Nord Ovest con dati in aumento”

Liguria. I dati al 30 giugno 2026 sulle denunce di infortunio e malattie professionali per la Liguria sono drammatici: tra gennaio e giugno 2026 sono state quasi 10 mila le denunce di infortunio sul lavoro, in crescita del 21% rispetto all’anno precedente anche le malattie professionali e soprattutto, nel solo mese di giugno, si sono verificati 6 morti sul lavoro che portano il dato complessivo del primo semestre 2026 a 19 infortuni con esito mortale nella nostra regione (unica regione con i decessi in aumento nel Nord-Ovest)

“Le imprese e le istituzioni hanno il dovere di assumersi la responsabilità di fermare la strage sul lavoro. Non è accettabile che il valore della vita umana sia scavalcato da logiche di mercato che vedono la sicurezza solo come un costo – sottolinea Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria che aggiunge – servono sicuramente interventi di prevenzione e repressione, ma è anche necessario che il Governo inserisca nei tanti decreti sul tema il reato di omicidio sul lavoro”.

Il quadro su salute e sicurezza sul lavoro in Liguria è fornito dalle elaborazioni effettuate dal responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Marco De Silva sui dati Inail che specifica: “Delle 6 vittime suL lavoro, 3 si sono verificate nella provincia della Spezia, 2 nella Città Metropolitana di Genova e 1 a Savona; tutte erano di nazionalità italiana e tutte nella gestione industria e servizi, in 4 casi su 6 si trattava di infortuni in itinere”.

Nel primo semestre di quest’anno il totale della triste contabilità degli infortuni con esito mortale sale quindi a 19 morti, + 6 sull’anno precedente con un aumento percentuale del + 46,2%; la Liguria è l’unica regione con i casi mortali in aumento tra tutte le regioni del Nord-Ovest che, al contrario, vede una riduzione delle vittime sul lavoro del -1,5% e anche della media nazionale che cala di quasi il 4% sull’anno precedente.

Anche le denunce di infortunio sul lavoro subiscono un aumento + 4,11% (Nord Ovest: + 6,39%, Italia + 5,46%). In Liguria nel periodo da gennaio a giugno di quest’anno sono state registrate complessivamente 9.598 denunce di infortunio sul lavoro. In costante aumento anche il dato delle denunce di malattia professionale: nei primi sei mesi del 2026 sono state 1.414 (+ 21,1% sull’anno precedente). L’aumento in percentuale della Liguria è superiore sia alla media del Nord-Ovest (+ 16,1%) sia a quella nazionale (+ 16,7%).