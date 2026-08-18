Incidente sull’A10, scontro auto-moto: un ferito grave trasportato al Santa Corona

Agg. ore 15.19 Il tratto autostradale tra Albenga e Borghetto è stato riaperto. Al momento si registrano ancora alcuni chilometri di coda, ma il traffico sta gradualmente tornando regolare. Il bilancio dell’incidente è di due feriti: il motociclista, più grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona con un trauma cranico e facciale; l’altro, il passeggero dell’auto, è stato trasferito in giallo con dolori alla schiena e al collo.

Albenga/Borghetto. Incidente tra una macchina e una moto sull’autostrada A10, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, in direzione Savona.

Lo schianto si è verificato al chilometro 77+800, provocando disagi alla circolazione e una coda di circa 6 chilometri tra Albenga e Borghetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: automedica 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga e una della Croce Rossa di Ceriale, oltre al Nucleo Operativo Autostrade, impegnato nella gestione dell’emergenza e della viabilità.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte.

Il tratto autostradale resta chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.