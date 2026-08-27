Incidente mortale sulla A10: la 22enne albenganese Valentina Amandola perde la vita

Albenga. Non ce l’ha fatta Valentina Amandola, la 22enne albenganese coinvolta nel tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina – mercoledì 26 agosto – lungo l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

La notizia del decesso è arrivata dall’Asl2. L’azienda, in una nota, conferma ufficialmente che sono “terminate alle 17.05 le pratiche di accertamento di morte encefalica presso la Rianimazione dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

La ragazza è deceduta a causa dei gravissimi traumi riportati nello schianto violentissimo tra la sua vettura e un mezzo pesante. L’episodio è avvenuto poco dopo le 6.45 all’interno della galleria Diano Calderina, nel tratto compreso tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare, in direzione Genova.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’auto guidata dalla 22enne si è scontrata con un camion per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

L’impatto era stato particolarmente violento, al punto che la giovane era rimasta incastrata tra le lamiere deformate del veicolo. L’allarme aveva fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto erano intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Imperia, che hanno lavorato per liberare la conducente dall’abitacolo e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Il personale sanitario – della Croce Rossa di Cervo, della Croce Bianca di Andora, della Croce Oro e dell’automedica – aveva prestato le prime cure sul posto per stabilizzare le condizioni disperate della ragazza.

Vista la gravità del quadro clinico, era stato attivato l’elisoccorso Grifo di Albenga, atterrato presso la piazzola del casello di San Bartolomeo al Mare per effettuare il rapido trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove la 22enne è purtroppo deceduta.

La notizia della morte di Valentina Amandola ha profondamente colpito la comunità ingauna, dove la ragazza era molto conosciuta. Grande cordoglio anche per il padre Mino, stimato fotografo e videomaker, figura molto apprezzata sul territorio per la sua attività professionale.