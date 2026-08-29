Albenga. Una folla si è radunata dentro e fuori la cattedrale di San Michele di Albenga per il funerale di Valentina Amandola, la giovane albenganese scomparsa a soli 21 anni a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale sulla A10.

Tra i presenti, oltre ai famigliari e moltissimi amici, anche il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il suo vice, Daniele Rembado.

Nella sua omelia, il sacerdote ha detto: “Siamo in un momento difficile, molto duro, negarlo sarebbe essere ipocriti. A volte ci accadono cose inaspettate che ci lasciano a terra, nella disperazione. Ma non dobbiamo fermarci qui. Serve speranza e coraggio. Il Signore ce la dona in abbondanza attraverso le persone che sono al nostro fianco, che portano con noi il dolore e la fatica di questo momento. La Fede ci dà la forza di uscire da questo grande dolore“.

“Anche se Valentina ci manca, il nostro compito è pregare per lei ogni giorno. E’ nel nostro cuore e resterà dentro di noi. Ci guarda da lassù e ci ama ancora. Questo è l’amore di Dio, un legame che non si spezza mai. Abbiamo bisogno dell’amore di Dio. Ora non sappiamo dove girarci, ma andremo avanti con Valentina nel cuore e l’amore di chi ci è vicino e dell’intera comunità“.

Lo schianto era avvenuto all’alba di mercoledì 26 agosto all’altezza della galleria Diano Calderina tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare. L’auto guidata dalla giovane si era scontrata con un mezzo pesante mentre stava rientrando verso casa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il trasporto d’urgenza in elicottero e i tentativi dei medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per la ventunenne non c’è stato nulla da fare.

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Il funerale di Valentina Amandola

A dare il doloroso annuncio della scomparsa sono la mamma Stella, il papà Mino (molto conosciuto ad Albenga come fotografo e videomaker), il fratello Gabriele, il fidanzato Elvio, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e tutti gli amici. La drammatica notizia ha destato profondo cordoglio e un’ondata di commozione nell’intera comunità albenganese.