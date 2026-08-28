Incidente in moto in A10 tra Finale e Orco Feglino: code e rallentamenti in autostrada

Agg. ore 16:45. Situazione in miglioramento dopo l’incidente e la rimozione dei mezzi ma permangono ancora code a tratti tra Borghetto e Savona, in direzione Genova, a causa del traffico intenso.
Finale Ligure. Incidente in A10, con ripercussioni negative sul traffico autostradale.
Il sinistro si è verificato intorno alle 15, al km 61+600, nel tratto compreso tra Finale Ligure e Feglino, in direzione Genova.
Stando a quanto riferito, una donna alla guida della sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare, cadendo rovinosamente sull’asfalto.
Per fortuna non è rimasta ferita in modo grave: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.
L’incidente e le conseguenti operazioni di recupero dei mezzi hanno dato origine ad una coda di circa 4km, nel momento in cui scriviamo, nel tratto interessato.
Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada per ricostruire la dinamica del sinistro.