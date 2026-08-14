  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Scontro

Incidente in mare a Finale, uomo ferito dall’elica di un gommone: trasportato in codice rosso al Santa Corona

E' successo poco dopo le 15. Sul posto automedica, ambulanza e guardia costiera

capitaneria porto motovedetta generica

Finale Ligure. Incidente in mare questo pomeriggio, intorno poco dopo le 15, a Finale Ligure nei pressi di porto Capo San Donato.

Secondo quanto riferito, un uomo, mentre si trovava in acqua, è stato colpito dall’elica di un gommone.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Bianca di Finale e la capitaneria di porto.

L’uomo ha riportato ferite profonde. Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.