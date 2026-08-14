Incidente in mare a Finale, uomo ferito dall’elica di un gommone: trasportato in codice rosso al Santa Corona

Finale Ligure. Incidente in mare questo pomeriggio, intorno poco dopo le 15, a Finale Ligure nei pressi di porto Capo San Donato.
Secondo quanto riferito, un uomo, mentre si trovava in acqua, è stato colpito dall’elica di un gommone.
Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono arrivati l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Bianca di Finale e la capitaneria di porto.
L’uomo ha riportato ferite profonde. Dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
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