Incidente in A10, fino a 10km di coda tra Borghetto e Feglino verso Genova

Finale Ligure. Ha creato fino a 10 chilometri di coda il tamponamento tra due auto avvenuto questa mattina sull’A10.

Il sinistro è avvenuto alle 10.30 di oggi all’altezza di Finale Ligure in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure ed il personale autostradale.

Una donna di 63 anni è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente ed i successivi interventi di soccorso hanno causato code e rallentamenti tra i caselli di Borghetto e Feglino.