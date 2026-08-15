Incidente ad Andora, schiacciato dal trattore mentre lavora: è grave. Mobilitato anche l’elicottero

Andora. Incidente ad Andora, nella tarda mattina odierna (15 agosto) una manciata di minuto dopo le 11, in località Divizia.
Stando a quanto riferito, si è trattato di un incidente sul lavoro.
Un uomo, che stava lavorando all’interno della sua proprietà, è rimasto schiacciato sotto il suo stesso trattore, rimanendo incastrato.
Sul posto, immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Andora, dell’automatica del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Alassio.
Ancora da chiarire i dettagli della vicenda, ma le sue condizioni sarebbero molto gravi. Per questo, è stato inviato anche l’elicottero.
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