Savona. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Savona, sul tratto di lungomare Giacomo Matteotti.
Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra due moto e una ambulanza in transito.
E’ successo intorno alle 10 e 45.
Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola e dell’automedica India. Ad avere la peggio nell’impatto tra i mezzi, le tre persone a bordo della moto, cadute a terra sull’asfalto.
Nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo della pubblica assistenza.
Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona: le loro condizioni non sono giudicate gravi.
Il sinistro ha provocato inevitabili ripercussioni alla viabilità, con code e rallentamenti per consentire l’azione dei soccorritori.
Sul luogo dell’incidente sta ancora operando la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.