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Impatto

Incidente a Savona, coinvolte due moto e un’ambulanza: tre feriti, disagi alla viabilità fotogallery

Sul posto i militi della Croce Oro di Albissola e l'automedica India per il trasporto in ospedale

Incidente Savona
Generico agosto 2026
Incidente Savona Generico agosto 2026

Savona. Incidente stradale nella mattinata di oggi a Savona, sul tratto di lungomare Giacomo Matteotti.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra due moto e una ambulanza in transito.

E’ successo intorno alle 10 e 45.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola e dell’automedica India. Ad avere la peggio nell’impatto tra i mezzi, le tre persone a bordo della moto, cadute a terra sull’asfalto.

Nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo della pubblica assistenza.

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Scontro tra due moto e una ambulanza a Savona

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, i feriti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona: le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Il sinistro ha provocato inevitabili ripercussioni alla viabilità, con code e rallentamenti per consentire l’azione dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sta ancora operando la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

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