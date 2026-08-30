Incidente a Bardineto, scontro tra due moto: due ragazzi feriti

Bardineto. Soccorsi mobilitati oggi pomeriggio a Bardineto per un incidente: è successo intorno alle 18 in località Canonie.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto. A bordo si trovavano un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 23 anni.

Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: il 21enne è stato trasportato con l’elisoccorso Grifo in codice giallo, la 23enne è stata portata in ambulanza in codice verde.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l’automedica del 118 e la polizia stradale per i rilievi.