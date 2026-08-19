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Al fuoco!

Incendio in una mansarda di via Garibaldi a Loano: una persona intossicata, un’altra colpita da malore fotogallery

All'altezza dell'incrocio con via Cesarea, nel pieno centro storico

Loano. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di una mansarda di via Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con via Cesarea, nel pieno centro storico di Loano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e quelli di Albenga con un’autoscala.

Presenti anche i volontari della Croce Rossa di Loano con tre ambulanze e gli operatori dell’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure a due persone: una rimasta leggermente intossicata e l’altra colpita da malore. Entrambe sono state trasferite in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo stanno operando anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Loano.

L’appartamento in cui è scoppiato l’incendio è stato dichiarato inagibile e sono in corso le verifiche sugli altri alloggi vicini.

Incendio in centro a Loano
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Incendio in centro a Loano

L’area della centrale via loanese è ancora transennata in attesa degli accertamenti in atto sulle abitazioni della palazzina.

Secondo una prima ipotesi, all’origine dell’incendio potrebbe esserci una sigaretta lasciata accesa all’interno dell’appartamento.

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