Stella. Un incendio boschivo è divampato nella notte a Stella, in Località Luvotti, a Santa Giustina, lungo lungo l’Alta Via dei Monti Liguri.
Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco insieme a quattro volontari dell’antincendio boschivo.
Le operazioni di spegnimento sono complesse: le fiamme sono divampate in una zona impervia.
Per aiutare le squadre da terra ed evitare la propagazione del rogo sono anche in azione due elicotteri.
Fortunatamente non ci sono abitazioni nelle vicinanze. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.
Più informazioni