Incendio boschivo a Sassello, nuovi focolai: fiamme domate e nuova bonifica, si indaga sulle cause

Sassello. E’ stato definitivamente domato solo nelle prime ore del pomeriggio l’incendio boschivo divampato nella giornata di ieri a Sassello, in località Chiappuzzo.

Dopo le operazioni di spegnimento, il rogo si è nuovamente sviluppato con alcuni focolai ancora attivi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale dell’antincendio boschivo impegnato sul posto.

Il fronte di fuoco è arrivato a minacciare anche una abitazione nelle vicinanze, ma per fortuna il rapido intervento delle squadre a terra ha permesso di contenere le fiamme ed evitare pericoli per la casa e i suoi occupanti.

Nel corso del pomeriggio sono riprese anche le operazioni di bonifica dell’area interessata.

E restano ancora appurare le cause esatte dell’incendio, considerato che nella stessa zona del Sassellese si era verificato un altro rogo alla fine del mese di luglio.

Inoltre, è prevista la presenza di un presidio per monitorare la situazione e per controllare l’effettivo stop all’emergenza.