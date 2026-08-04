Cisano sul Neva. Proseguono le operazioni di bonifica a Cenesi, frazione di Cisano sul Neva, all’interno del deposito di rifiuti situato in via Costarossa. Nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, un incendio ha interessato l’area di stoccaggio.

Il rogo è ancora attivo, anche se totalmente sotto controllo: sul posto, infatti, sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco.

Dopo la presenza nella giornata di ieri, insieme al vicesindaco Guido Rossi, anche questa mattina (4 agosto), il sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero si è recato già due volte sul sito per verificare di persona la situazione.

“Possiamo dire che l’incendio è stato domato e sono attualmente in corso le operazioni di bonifica. Si registra ancora soltanto una lieve presenza di fumo, ma il rischio di eventuali evacuazioni è stato definitivamente azzerato. I primi controlli sono già stati effettuati e al momento non risultano contaminazioni né dell’aria né dell’acqua. Stiamo comunque proseguendo con il monitoraggio delle risorse idriche e, com’è doveroso, eseguiremo tutti gli approfondimenti analitici necessari con il massimo livello di attenzione”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e all’Acquedotto San Lazzaro, che ha tempestivamente messo a disposizione una botte di supporto per incrementare la riserva idrica. Menzione speciale va al mio vicesindaco, Guido Rossi, che ieri ha seguito in presenza tutte le operazioni. Nella giornata di domani (5 agosto), insieme all’Ufficio Ambiente della Provincia e con la proprietà, valuteremo nuove strategie coordinate per potenziare e implementare ulteriormente la sicurezza dell’area”.

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A fuoco il deposito rifiuti di Cenesi

Proseguono le indagini per capire la causa che ha dato origine al rogo.