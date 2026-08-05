Incendio a Stella, situazione sotto controllo: fiamme spente, prosegue la bonifica fino a questa sera

Stella. È sotto controllo l’incendio boschivo divampato nella giornata di ieri a Stella. Le fiamme vive sono state completamente spente e, al momento, non si registrano criticità.

Sul posto proseguono le operazioni di bonifica dell’area interessata dal rogo, attività che andranno avanti fino alla serata per eliminare eventuali focolai residui e scongiurare possibili riprese dell’incendio.

Al lavoro restano i vigili del fuoco, affiancati dai volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Sassello e dai volontari dell’antincendio boschivo (i gruppi di Varazze, Ceriale, gli Alpini di Savona e quelli di Albissola) che già dalla giornata di ieri stanno garantendo il loro supporto nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento proseguirà per tutta la giornata, con il costante monitoraggio della zona fino al completamento della bonifica.