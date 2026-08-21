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Fuoco spento

Incendio a Cairo, ieri (20 agosto) terminata la bonifica. La pioggia odierna sancisce la fine dell’emergenza

In fumo oltre quindici ettari di bosco tra le località Vignaroli e Chinelli

Incendio boschivo a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Era già arrivata nel pomeriggio di ieri, 20 agosto, la comunicazione dei Vigili del fuoco in merito al definitivo spegnimento e conseguente bonifica dell’incendio che ha interessato le località Vignaroli e Chinelli, a Cairo.

La pioggia copiosa di questa mattina ha sancito la fine dell’emergenza che ha tenuto in scacco decine di risorse umane e numerosi mezzi per tre giorni, con elicotteri e un canadair di supporto.

Nonostante il super lavoro di Vigili del fuoco, Protezione civile, aib e volontari, sono andati in fumo circa quindici ettari di bosco al confine tra Cairo e Dego. Anche dal Piemonte è partita la mobilitazione per evitare che il rogo si spostasse nella valle Uzzone del cuneese.

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