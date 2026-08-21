Incendio a Cairo, ieri (20 agosto) terminata la bonifica. La pioggia odierna sancisce la fine dell’emergenza

Cairo Montenotte. Era già arrivata nel pomeriggio di ieri, 20 agosto, la comunicazione dei Vigili del fuoco in merito al definitivo spegnimento e conseguente bonifica dell’incendio che ha interessato le località Vignaroli e Chinelli, a Cairo.

La pioggia copiosa di questa mattina ha sancito la fine dell’emergenza che ha tenuto in scacco decine di risorse umane e numerosi mezzi per tre giorni, con elicotteri e un canadair di supporto.

Nonostante il super lavoro di Vigili del fuoco, Protezione civile, aib e volontari, sono andati in fumo circa quindici ettari di bosco al confine tra Cairo e Dego. Anche dal Piemonte è partita la mobilitazione per evitare che il rogo si spostasse nella valle Uzzone del cuneese.