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I numeri

Imprese nel savonese, il secondo trimestre chiude in attivo: +149 attività e crescita sopra la media ligure

I dati della Camera di Commercio: sprint dei servizi (+1,32%) e tiene il commercio, mentre frenano agricoltura e industria. Salgono le società di capitale

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Provincia. Sulla base dell’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese, al 30 giugno 2026, in provincia di Savona, risultano 27.569 imprese registrate. Nel secondo trimestre (aprile-giugno 2026) il saldo tra iscrizioni e cessazioni è contraddistinto dal segno più (+149 imprese).

Facendo un confronto con i dati dell’analogo periodo 2025, si rileva un incremento nel numero delle nuove aperture, passate dalle 393 del 2° trimestre 2025 alle 411 del 2° trimestre 2026 (18 unità in più) a cui si affianca un aumento delle cessazioni non d’ufficio passate dalle 214 del 2° trimestre 2025 alle 262 di aprile-giugno dell’anno in corso (+48).

Analizzando il tasso di iscrizione, si rileva un aumento essendo passato dall’1,38% del 2° trimestre 2025 all’1,48% del 2° trimestre 2026. Un aumento si registra anche nel tasso di cessazione salito dallo 0,75% del 2° trimestre 2025 allo 0,94% del 2° trimestre 2026.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 2° trimestre 2026 il dato relativo al tasso di crescita delle imprese del Savonese sia contrassegnato dal segno più (+0,54%) quindi migliore sia del tasso di crescita regionale (+0,44%) che del tasso di crescita del Nord Ovest (+0,53%), ma leggermente inferiore rispetto a quello nazionale (+0,56).

Quanto ai settori economici, la variazione risulta negativa per agricoltura (-0,19%) e industria (-0,12%), positiva, invece, per costruzioni (+0,47%), commercio (+0,34%) e servizi (+1,32%).

Infine, una lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia una crescita per tutte le forme societarie: nel dettaglio, si registra per le imprese individuali (che rappresentano oltre il 57% del totale delle imprese registrate in provincia di Savona) un saldo pari a +78 unità, a cui corrisponde un tasso di crescita del +0,50%, mentre le società di capitale sono aumentate di 62 unità (tasso di crescita del +1,22%). In leggera crescita anche le società di persone (+3 unità, +0,05%) e le altre forme (+6 unità, +0,95%).

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