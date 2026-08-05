Il presidente del consiglio regionale Balleari incontra il nuovo Prefetto di Savona La Fauci

Savona. Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, è stato ricevuto questa mattina (5 agosto) dal Prefetto di Savona, Grazia La Fauci, per una visita istituzionale di benvenuto in occasione del suo recente insediamento.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni dei principali temi che interessano il territorio savonese, “dallo sviluppo del porto di Vado al sistema industriale fino ad alcune criticità della provincia, tra cui l’assenza di una casa circondariale”.

L’incontro è stato anche “l’occasione per rinnovare una collaborazione istituzionale nata negli anni della gestione dell’emergenza successiva al crollo del Ponte Morandi, quando La Fauci era Capo di Gabinetto della Prefettura di Genova e Stefano Balleari ricopriva il ruolo di Vicesindaco del capoluogo ligure”.

“Il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari – sono fondamentali per affrontare le sfide dei territori e dare risposte concrete ai cittadini”.