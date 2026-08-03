Il mercato immobiliare di Vado Ligure e Quiliano: la fotografia FIAIP Savona

Savona. I dati raccolti sul campo dagli associati FIAIP del Collegio Provinciale di Savona restituiscono una fotografia aggiornata e dettagliata del mercato immobiliare di Vado Ligure e Quiliano.

La rilevazione nasce dall’attività quotidiana degli agenti immobiliari, dalla loro presenza capillare sul territorio e dalla conoscenza diretta delle dinamiche che regolano domanda, offerta, valori immobiliari e compravendite. I dati presentati non derivano quindi soltanto da elaborazioni statistiche, ma dall’osservazione diretta del mercato e dall’esperienza maturata quotidianamente nell’attività di intermediazione immobiliare.

L’indagine ha preso in esame le compravendite concluse nel primo semestre del 2026, offrendo una lettura completa delle dinamiche di prezzo e delle tendenze in atto nei due comuni del savonese.

Il lavoro di rilevazione è stato realizzato grazie alla competenza, alla collaborazione e alla conoscenza territoriale di: Valentina Rebella – Agenzia Immobiliare Amaltea, Alessio Pedrini – Agenzia Immobiliare RE/MAX Project, Valentina Oddone – Agenzia Immobiliare RE/MAX Project, Alberto Rovere – Agenzia Immobiliare Vado al Mare e Rocchina Lombardo – Sognocasa Immobiliare.

Il contributo dei professionisti coinvolti ha permesso di costruire una fotografia attendibile e aderente alla realtà del territorio, confermando il ruolo dell’agente immobiliare quale professionista qualificato, interprete delle dinamiche locali e punto di riferimento per cittadini, famiglie, investitori e istituzioni.

Spiega Laura Tiloca, presidente provinciale FIAIP Savona: “Ringrazio i colleghi che hanno dedicato tempo, competenze ed energie a questa raccolta dati, un lavoro prezioso che testimonia la professionalità, la serietà e la profonda conoscenza del territorio con cui i nostri associati operano ogni giorno. Questa indagine è il risultato dell’attività concreta degli agenti immobiliari FIAIP, professionisti che osservano quotidianamente l’evoluzione del mercato, accompagnano le persone nelle scelte immobiliari e dispongono di una conoscenza diretta dei valori, delle esigenze e delle dinamiche locali. I numeri che emergono da questa rilevazione raccontano un mercato vivace, in salute e in continua evoluzione, capace di offrire opportunità sia a chi cerca la propria abitazione sia a chi investe. È proprio grazie al lavoro capillare, alla competenza e alla presenza costante dei nostri agenti sul territorio che possiamo restituire alla collettività un’informazione puntuale, concreta e affidabile sui reali andamenti del settore immobiliare savonese”.

Precisa Valentina Rebella dell’Agenzia Immobiliare Amaltea: “Vado Ligure gode di un ottimo posizionamento rispetto alla direttrice autostradale, della presenza del mare ed è stata oggetto negli ultimi anni di una grande riqualificazione che ha riguardato e sta riguardando la passeggiata a mare, le infrastrutture, i poli scolastici e sportivi. Questo grazie alla presenza di un porto turistico e commerciale che crea un volano concreto per l’economia locale e a un utilizzo attento dei fondi pubblici messi a disposizione dal PNRR. Tutto ciò, unitamente alla presenza di un tessuto commerciale e dei servizi attivi tutto l’anno, la rende una località viva e vissuta durante tutto l’arco dell’anno, creando un ottimo equilibrio tra il mercato residenziale e quello turistico, con particolare riguardo ai prezzi che si mantengono di gran lunga inferiori rispetto alle località turistiche vicine più rinomate”.

“Quiliano rappresenta un polmone residenziale che, con il suo ampio territorio, può soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un’abitazione nel verde ma strategicamente vicina alla città e al mare. La zona di Viarzo, a Quiliano, rappresenta una meta ambita per chi cerca case indipendenti”.

Afferma Valentina Oddone dell’Agenzia Immobiliare RE/MAX Project: “Il mercato immobiliare di Vado Ligure continua a mostrare un buon livello di interesse e vivacità, grazie alla capacità del territorio di rispondere a esigenze abitative differenti. La domanda proviene sia da famiglie che cercano una prima casa, sia da acquirenti interessati a una seconda abitazione, attratti dalla qualità della vita, dalla vicinanza ai principali servizi e alle località turistiche limitrofe. Negli ultimi anni si osserva una crescente attenzione verso immobili già abitabili e pronti all’uso, magari con spazi esterni vivibili e una buona efficienza energetica: caratteristiche sempre più determinanti nelle scelte di acquisto. Quiliano conferma il proprio ruolo di valida alternativa per chi cerca contesti più tranquilli e residenziali, mantenendo un buon equilibrio tra qualità abitativa e valori di mercato”.