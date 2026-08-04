Il Mar Ligure bolle a 31 gradi: è record storico. Alassio è la città più calda della regione

Alassio/Andora. Il Mar Ligure sta bollendo.

La “soglia psicologica” e termica dei +30 gradi è crollata sotto i colpi dell’anticiclone. A certificarlo sono gli esperti del Centro Meteo LIMET, che tracciano il quadro di una metamorfosi climatica difficile da non notare.

Secondo LIMET, lunedì 3 agosto 2026 rimarrà una data simbolo. Dopo anni in cui il Mediterraneo si era “accontentato” di sfiorare i +29 gradi – valore già storico registrato dalla boa di Capo Mele (ARPAL) e da quella di La Spezia (ISPRA) -, ieri è arrivata la spinta definitiva: alle 13.30 il termometro in mare – presso la boa ondametrica di Spezia – ha abbattuto il muro dei +30 gradi e alle 16 il picco incredibile di +31 gradi.

Un’escalation che trasforma il Mar Ligure in un vero e proprio serbatoio di calore tropicale, azzerando quella speranza “tutta adorabilmente umana” – come sottolineano da LIMET – che il processo potesse rallentare.

Se in acqua si soffre, sulla costa non va certo meglio. L’enorme mole di calore accumulata dal mare si è riflessa direttamente sulle temperature notturne, con l’effetto di “notti tropicali” a raffica.

È il savonese a conquistare il maglia nera del caldo della rete LIMET: Marina di Alassio è lo spot più caldo in assoluto della regione con una minima di +26.9 gradi, staccando persino i quartieri costieri di Genova (Castelletto a +26.8°C). A Savona città la colonnina di mercurio non è scesa sotto i +24/+25 gradi.

Per fare un confronto, basti pensare che nell’interno montano – a Parazzuolo di Rezzoaglio – la minima è scesa a +10.4 gradi: un abisso di oltre 16 gradi rispetto alla costa savonese.

E per la giornata di oggi la musica non cambia, anzi. A confermarlo sono le elaborazioni dei modelli marini del Consorzio LaMMA (su dati Copernicus Marine Service): le previsioni della temperatura superficiale del mare (Sea Surface Temperature) per le ore 16 mostrano una situazione critica proprio davanti alla costa savonese/genovese.

Guardando la mappa, l’intero Mar Ligure appare tinto di un rosso scuro uniforme, con valori ovunque compresi tra i +28 gradi e i +30 gradi. Ma è proprio nel tratto di mare antistante le coste savonesi – da Finale Ligure a Savona, spingendosi verso il genovesato – che la mappa mostra l’anomalia più vistosa: una vistosa chiazza rosa che avvolge la linea di costa, segnalando acque superficiali stabilmente attorno (e sopra) ai +30 gradi.

Cosa ci attende

La situazione non accenna a sbloccarsi nell’immediato. Secondo gli esperti di LIMET, la giornata proseguirà con cieli sereni al mattino e il transito di qualche nube alta nel pomeriggio, ma sempre in un contesto del tutto asciutto. Il grande serbatoio caldo del Mar Ligure continuerà così a caricarsi, pronto a influenzare il meteo dei prossimi mesi.