Il 50° anniversario della Corale Alpina “Montagne Verdi” di Calizzano

Domenica 16 agosto, dopo la S. Messa e la processione officiata da don Gianni nella cappella di San Rocco in Riofreddo di Murialdo, si è svolta la commemorazione del 50° anniversario della Corale Alpina “Montagne Verdi” di Calizzano (1926-2026), in ricordo del maestro Gazzano Egidio (1939-2021).

Un concerto nella cappella di San Rocco ha commosso i presenti, in ammirazione della bravura dei coristi diretti da Massone Carlo, ricordando il loro maestro Gazzano Egidio, “persona cortese e gentile che ha dedicato tutta la sua vita con devozione alla musica e alla famiglia”.

Presenti il sindaco di Murialdo Michele Franco e il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

La giornata del 16 agosto è sempre stata per Riofreddo una festa in nome di San Rocco, non solo dal punto di vista religioso, ma anche commemorando il Santo unendo la popolazione con giochi per ragazzi e bambini, balli e i tipici “lisoni” (focaccine di patate cotte sulla stufa).

Anticamente le famiglie hanno sempre collaborato per allietare ragazzi e bambini con giochi, balli e gastronomia, ma la tradizione si perse per la forte emigrazione degli abitanti. Poi il ritorno dal 1985 al 2000 grazie alla famiglia Bellone Nello, con la lotteria e alberi della cuccagna, organizzando i festeggiamenti di San Rocco tramandati dall’associazione “Riofreddo Insieme” dal 2001 fino al 2025.