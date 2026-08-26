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Il 27 agosto a Savona l’ultimo saluto a Fabrizio Valente, deceduto insieme al bagnante che stava cercando di salvare

Alle 12 al cimitero di Zinola

Fabrizio Valente

Savona. Si terrà giovedì 27 agosto alle 12 al cimitero di Zinola a Savona l’ultimo saluto a Fabrizio Valentebagnino e imprenditore savonese di 62 annideceduto ieri mentre era impegnato in salvataggio in mare ad Andora.

La tragedia è avvenuta intorno alle 10.40 di ieri mattina, quando una coppia intenta a fare il bagno si è trovata in difficoltà vicino ad un molo.

Fabrizio Valente e un altro assistenza alla sicurezza si sono tuffati per mettere le persone in salvo. Uno dei due è riuscito a riportare a riva la donna, mentre Valente è intervenuto per salvare l’uomo: il bagnino era però reduce da un altro salvataggio mezz’ora prima e, forse a causa della stanchezza accumulata, non ce l’ha fatta. Sia lui che l’uomo in acqua (il turista piemontese Luigi Fasano) sono morti annegati. I due corpi sono stati riportati a riva dai bagnini dei vicini stabilimenti “Bagni Domingo” e “Bagni Pepito” e da altri bagnanti.

Valente lascia la figlia Giulia, il genero Edoardo, la sorella Valeria, il fratello Mauro, gli zii Adriana e Renzo, il cugino Marco, i nipoti Laura e Francesco, oltre a parenti ed amici.

 

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