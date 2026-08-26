Il 27 agosto a Savona l’ultimo saluto a Fabrizio Valente, deceduto insieme al bagnante che stava cercando di salvare

Savona. Si terrà giovedì 27 agosto alle 12 al cimitero di Zinola a Savona l’ultimo saluto a Fabrizio Valente, bagnino e imprenditore savonese di 62 anni, deceduto ieri mentre era impegnato in salvataggio in mare ad Andora.

La tragedia è avvenuta intorno alle 10.40 di ieri mattina, quando una coppia intenta a fare il bagno si è trovata in difficoltà vicino ad un molo.

Fabrizio Valente e un altro assistenza alla sicurezza si sono tuffati per mettere le persone in salvo. Uno dei due è riuscito a riportare a riva la donna, mentre Valente è intervenuto per salvare l’uomo: il bagnino era però reduce da un altro salvataggio mezz’ora prima e, forse a causa della stanchezza accumulata, non ce l’ha fatta. Sia lui che l’uomo in acqua (il turista piemontese Luigi Fasano) sono morti annegati. I due corpi sono stati riportati a riva dai bagnini dei vicini stabilimenti “Bagni Domingo” e “Bagni Pepito” e da altri bagnanti.

Valente lascia la figlia Giulia, il genero Edoardo, la sorella Valeria, il fratello Mauro, gli zii Adriana e Renzo, il cugino Marco, i nipoti Laura e Francesco, oltre a parenti ed amici.