Il 21 agosto torna il “Desbarassu de Loa”: la passeggiata a mare diventa un grande percorso dedicato allo shopping

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2026 del Desbarassu de Loa, la fiera delle attività della città dei Doria. Quest’anno il consueto appuntamento con lo shopping e il divertimento è organizzato da Pro Loco Loano in collaborazione con Vecchia Loano e con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Loano.

Venerdì 21 agosto dalle 17 fino alla mezzanotte la passeggiata a mare si trasformerà in un grande percorso dedicato allo shopping (e non solo) all’aperto, dove le attività loanesi potranno esporre i propri prodotti e proporre offerte e occasioni a residenti e turisti.

Tra le bancarelle, residenti e turisti potranno trovare anche le creazioni degli artigiani e degli artisti di “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente che, per l’occasione, si sposterà dalla consueta sede di piazza Massena al lungomare.

Come da tradizione, il Desbarassu de Loa offrirà ai visitatori la possibilità di curiosare tra decine di bancarelle alla ricerca dell’affare dell’ultimo minuto, contribuendo ad animare il centro cittadino durante una delle serate più frequentate dell’estate.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti estivi dedicati alla valorizzazione del commercio locale, offrendo ai negozianti un’importante vetrina per promuovere la propria attività e ai visitatori un’occasione per vivere il centro di Loano tra acquisti, intrattenimento e convivialità.