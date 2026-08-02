I segreti del Santuario dei Cetacei protagonisti a Laigueglia

Laigueglia. Un viaggio affascinante alla scoperta della vita marina che popola le acque del nostro mare: lunedì 4 agosto, alle ore 21.30, Terrazza Giuliano di Laigueglia ospiterà la serata divulgativa intitolata “I delfini del Ponente Ligure”.

L’evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Laigueglia, vedrà la partecipazione straordinaria dei ricercatori dell’associazione Delfini del Ponente APS. Attraverso un ricco patrimonio di immagini, video inediti e racconti di campo, gli esperti guideranno il pubblico alla conoscenza diretta dei cetacei che abitano quotidianamente il tratto di mare antistante le nostre coste, cuore pulsante del Santuario Pelagos.

Durante l’incontro verranno svelate curiosità sul comportamento dei delfini, sulle differenti specie presenti nel Ponente e sull’importanza della ricerca scientifica per la salvaguardia della biodiversità marina. Un’occasione unica per comprendere come la tutela del mare passi prima di tutto attraverso la conoscenza e la consapevolezza del territorio.

«Siamo felici di ospitare un’iniziativa di così alto valore scientifico e divulgativo spiegano i promotori – Laigueglia, con la sua forte identità legata al mare, rappresenta lo scenario ideale per valorizzare il patrimonio naturalistico che rende unico il nostro litorale».

L’appuntamento è ad ingresso gratuito e aperto a tutti, idealmente pensato sia per i residenti sia per i tanti turisti e famiglie che affollano il borgo durante la stagione estiva.

SCHEDA INFORMATIVA DELL’EVENTO

• Evento: Serata Divulgativa “I delfini del Ponente Ligure”

• Data e Ora: 4 agosto, ore 21.30

• Luogo: Terrazza Giuliano, Laigueglia

• Interventi a cura di: Team Delfini del Ponente APS

• Partecipazione: Ingresso libero e gratuito