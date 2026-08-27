I pomeriggi della Mozart nei quartieri: la musica per scoprire Savona e i suoi tesori nascosti

Savona. Un giardino di piante esotiche, una sala piena di dipinti, un monumento tardo medievale. Tutto questo è a portata di mano e l’iniziativa “I Pomeriggi della Mozart nei quartieri”, promossa dall’Associazione Mozart Savona e voluta dall’Amministrazione comunale di Savona che la offre ai cittadini. I primi cinque appuntamenti – a partire dal 30 agosto, tutti ad ingresso libero – stanno per partire. Si comincerà con il pop d’autore di Lucio Battisti, uno spettacolo che ha girato l’Italia, e poi storie di arpe celtiche e classiche e ancora tanta musica classica.

Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura del Comune di Savona: “Alla ricca attività culturale della città, si aggiunge un nuovo progetto: “I Pomeriggi della Mozart nei quartieri”. L’arte della musica come elemento di riscoperta dei luoghi, alcuni già frequentati, altri ancora da vivere e valorizzare. La musica come ponte quindi, fra quartieri, cittadini, esperienze, spazi urbani. È una nuova sfida, ma scorrendo il programma, penso che ancora prima di assistere al primo appuntamento, possiamo già ritenerla vinta”.

Gabriella Branca, Assessore a Partecipazione e Decentramento del Comune di Savona: “Questa iniziativa, fortemente voluta dalla nostra Amministrazione, rientra nel disegno progettuale di far rivivere i nostri quartieri e permettere alla nostra comunità di riappropriarsi nuovamente degli spazi, che siano piazze o giardini o luoghi magari poco conosciuti, offrendo ai diversi comitati territoriali la possibilità di realizzare spettacoli di elevata qualità, valorizzando la partecipazione della cittadinanza attiva anche nella fase progettuale. L’esperienza di questi anni ha dimostrato che esiste una moltitudine di persone che si rendono disponibili a condividere le proprie competenze e i loro saperi per il bene comune ed il risultato, come nel caso della rassegna “I Pomeriggi della Mozart nei quartieri” che nasce da un progetto della Associazione Mozart Savona concordato con l’Amministrazione e i diversi comitati territoriali è davvero straordinario”.

Ecco le prime date.

Domenica 30 agosto, ore 21, Giardino San Giacomo, quartiere Villetta Valloria:

“Quel gran genio del mio amico” dedicato a Lucio Battisti con Chiara Ragnini e Geddo, voce e chitarra e Alfonso “Alfa” Amodio con Ferdinando Molteni, narrazione.

Sabato 12 settembre, ore 19, Giardino Baden Powell, quartiere Villetta Valloria con Massimo Valentini, sassofono e Marta Celli, arpa celtica.

Domenica 27 settembre, ore 17, Chiesa del Santo Spirito e Concezione, quartiere Zinola con Mihaela Costea, violino e Davide Burani, arpa.

Venerdì 9 ottobre, ore 17, Oratorio S. Dalmazio, quartiere Lavagnola con Trio Felix Musici: Enrico Di Felice e Luca Ripanti flauti traversi barocchi, Fabio Storino violoncello.

Sabato 28 novembre, ore 17, Pinacoteca Civica, quartiere Centro Città con Ivano Rondoni, clarinetto e Quartetto d’archi “J. Hubay”.