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Emergenza

Guasto ad una cabina elettrica, black out nel centro di Savona

Piazza Mameli e diverse via centrali rimaste senza corrente, fumo in un palazzo e ascensori bloccati

black out elettrico savona
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Savona. Grosso black out elettrico a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, si è verificato un cortocircuito in una cabina elettrica di piazza Mameli, con fuoriuscita di fumo.

Immediata la segnalazione e il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per la messa in sicurezza. A causa del principio di incendio problemi in un palazzo, ma non è stata necessaria l’evacuazione. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per ascensori bloccati.

L’intero quartiere savonese fino a via Astengo e via Montenotte è ancora senza corrente elettrica. Interessate dal blackout anche via Nazario Sauro, via dei Vegerio, via Boselli e via Monti.

Stando alle prime informazioni, sono in corso le operazioni dei tecnici Enel per ripristinare la funzionalità della cabina elettrica danneggiata. A breve è previsto il ritorno alla normalità dopo i disagi che hanno interessato, naturalmente, negozi e varie attività del centro cittadino.

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