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Grave

Gravissimo incidente a Zinola, 27enne in rianimazione al Santa Corona: annullata la festa degli ultras del Savona fotogallery

Tifoso del Savona, la società biancoblu fa il tifo per lui: "Ti siamo vicini e ti aspettiamo. Torneremo a tifare insieme ancora più forti"

Savona, incidente auto-scooter a Zinola: un ferito grave e soccorsi mobilitati

Savona. Resta ricoverato nel reparto di rianimazione e in prognosi riservata il 27enne rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 31 luglio, sull’Aurelia a Zinola.

Le condizioni del giovane continuano ad essere molto gravi. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. 

L’incidente si è verificato poco dopo le 22 all’incrocio tra l’Aurelia e via Lazzaro De Maestri. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una moto e una Mini. A seguito del violento impatto il 27enne, che viaggiava in sella alle due ruote, è stato sbalzato dalla moto riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, l’automedica del 118, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha profondamente colpito il mondo del tifo biancoblu. Il giovane è infatti un grande sostenitore del Savona Fbc e fa parte del gruppo ultras Pessimi Elementi, che, in segno di vicinanza, ha deciso di annullare la festa in programma questa sera a Lavagnola.

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Savona, incidente auto-scooter a Zinola: un ferito grave e soccorsi mobilitati

Anche il Savona ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno al ragazzo con un messaggio pubblicato sui canali ufficiali della società: “Il Savona è vicino al proprio tifoso, vittima di un grave incidente. Siamo qui, ti aspettiamo: torneremo a tifare insieme ancora più forti“.

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