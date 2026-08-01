Grande festa per i 60 anni della Suerte, Pisella: “Le discoteche stanno chiudendo, bisogna riportare la Liguria alla movida di un tempo”

Laigueglia. Tra musica, ballo e artisti la Suerte di Laigueglia ieri sera (31 luglio) ha festeggiato i suoi 60 anni. Una serata di festa, ricordi ed emozioni per celebrare un traguardo storico. Un locale che da sei decenni rappresenta uno dei punti di riferimento del divertimento in Liguria e che, sotto la guida (dal 2002) di Arcangelo Pisella, per tutti semplicemente Angelo, continua a rinnovarsi per affrontare le sfide di un mondo della notte profondamente cambiato.

Nel corso della serata, che ha richiamato tanti amici, collaboratori e affezionati del locale, Angelo Pisella ha ripercorso l’evoluzione del settore, soffermandosi sulle difficoltà che oggi attraversano le discoteche.

“Il mondo della notte, quello che conoscevamo solo un decennio fa, è cambiato tantissimo. È un’evoluzione continua, il mondo della notte continua a cambiare, non dico anno dopo anno, ma giorno dopo giorno. Oggi i giovani, con un click, sono dappertutto. E quel ‘dappertutto’ dobbiamo essere capaci di offrirglielo anche noi. Se non lo facciamo, le discoteche stanno chiudendo, ed è un vero peccato”.

Pisella ha poi rivolto lo sguardo alla situazione della Liguria, auspicando una rinascita delle discoteche e della movida: “Bisognerebbe riportare la nostra bella Liguria a com’era una volta, con tanta movida. Oggi non c’è più, siamo rimasti in pochi. Spero che quei pochi, come la Suerte e qualche altro collega, continuino a rinnovarsi per crescere, invece che continuare a decrescere”.

Infine, il ricordo di un’epoca in cui la riviera ligure era una delle mete simbolo del divertimento: “Sessant’anni fa c’era tantissima gente e la movida era ovunque. Poi, piano piano, tutto questo ha iniziato a decadere: sempre meno giovani, sempre meno famiglie, sempre meno presenze. Così molti hanno scelto altre destinazioni, dove hanno trovato quello che noi, nel tempo, abbiamo perso”.

Sessant’anni di storia, dunque, ma anche uno sguardo rivolto al futuro. La Suerte continua a rappresentare uno dei locali storici della Riviera, con l’obiettivo di innovarsi senza perdere la propria identità, in un settore che oggi più che mai richiede capacità di adattamento e visione.