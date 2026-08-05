Grande Ferragosto di Savona, Rudy Mas dj: “Balleremo tutti insieme”

Savona. Il Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci vedrà la luce e soprattutto si concluderà spingendo il pubblico verso il cuore della notte grazie ai dj.

L’evento come noto è in programma sabato 15 agosto a partire dalle 22, su iniziativa di Città di Savona, Ente Fiera di Confcommercio e Bagni Marini, grazie all’Ufficio territoriale di Savona dell’Autorita’ Portuale, diretto da Paolo Canavese e con il contributo di Monfer e Orocash.

La gente sulla spiaggia, trascinata verso il cuore della notte, dicevamo. A farlo sarà Rudy Mas dj, che verrebbe da chiamare “re della consolle”, come si dice in questi casi, solo che lui è molto di più. Frequenta da 35 anni i locali italiani e non solo, ha inventato la Beat Art (“Dipingere la musica e suonare la pittura”, sintetizza Rudy) e indossando questi suoi diversi abiti si è esibito in luoghi come Dubai, New York, Londra, Barcellona.

E Savona. Che succederà’ questa volta? Risponde Rudy: “Sono al Ferragosto per il terzo anno e posso dire per prima cosa che l’emozione di esibirsi sul mare di casa non finisce mai, assieme alla responsabilità di partecipare a un evento così importante per Savona”.

Che genere di musica sta preparando? “Ahi, domanda difficile e poi rispondendo bisogna fare pure attenzione alla scaramanzia. Diciamo che balleremo tutti insieme, ma chi vorrà potrà anche solo ascoltare”.

Qualche titolo? “Meglio di no, con il pubblico nasce un feeling che può portare anche a cambiare tutto. Certo, suonerò le hit del momento ma abbiamo una base da lanciare comunque, basata sulla sperimentazione, come sempre accade al Ferragosto e al Capodanno di Savona. Tutti sanno che ormai quanto accade in Europa e negli Stati Uniti è noto e stranoto. Per ascoltare qualche novità da qualche tempo bisogna andare in Africa con le sonorità della Afro House, che dunque non potrà’ mancare. Ma ci sarà tempo per tutto…”.

Tutto cosa? Conclude Rudy: “Quest’anno il dj set conclusivo sarà più lungo del solito, basterà un brano per riportare in un altro clima, come fossimo in luoghi diversi. Diciamo che tutti, ma proprio tutti, sentiranno almeno una delle canzoni della loro vita, dagli Anni 60 in avanti”. Capito… Ci dica un titolo, uno solo…Rudy Mas: “Comanchero.. Non vi dice niente? Perfetto. Vi scatenerete alle prime note”

La serata sarà condotta da Luca Galtieri con la direzione artistica di Marco Dottore e avrà la parte centrale dedicata al karaoke di Giacomo Aicardi.

L’apertura di serata toccherà ad alcuni interpreti e ai brani proposti dal dj Enzo. Preoccupato? Risponde Enzo: “L’inizio comporta emozioni e rischi, ma la prima risposta del pubblico ripagherà dell’ansia”.

Commenta Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore agli Eventi di Savona, che segue da vicino ogni aggiornamento sul Grande Ferragosto: “Sarà una serata diversa da tutte quelle della nostra pur ricca estate, che savonesi e turisti non possono perdersi per vivere un angolo così bello della nostra città”.