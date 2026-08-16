Gorra, dal 17 al 19 agosto torna la 57^ Ecosagra delle Melanzane Ripiene

Finale Ligure. Al campo sagra è tutto pronto, il paese è stato illuminato a festa e questa mattina verrà preparato l’ampio parcheggio nel campo dietro alla chiesa parrocchiale in via Bracciale. A Gorra è tutto pronto per la 57^ Ecosagra delle Melanzane Ripiene, in programma dal 17 al 19 agosto.

Protagoniste assolute saranno naturalmente le melanzane ripiene, una delle specialità più caratteristiche della cucina ligure, preparate secondo la tradizione e accompagnate da altre proposte gastronomiche locali e artigianali e da buon vino.

Gli stand apriranno ogni sera alle ore 19, dando il via a un programma che affiancherà alla gastronomia spettacoli musicali e DJ set.

Ad inaugurare la festa, lunedì 17 agosto, saranno i Deja Vu, mentre martedì 18 agosto toccherà ai Libero Arbitrio accompagnare la seconda serata della manifestazione. Gran finale mercoledì 19 agosto con gli Studio 54.

Il divertimento continuerà inoltre tutte le sere con i DJ set di Cashmere e Mugugno Finalese, per prolungare la festa tra musica e balli e coinvolgere anche il pubblico più giovane. La Sagra delle Melanzane Ripiene, che anche quest’anno ha ricevuto dalla Regione Liguria i riconoscimenti di “Evento Autentico Ligure ” ed “Ecofesta”, rappresenta da oltre mezzo secolo un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità e un’occasione per riscoprire i sapori e l’atmosfera delle tradizionali feste di paese liguri. Una manifestazione che negli anni ha saputo mantenere intatta la propria identità, affiancando alla valorizzazione della gastronomia locale un programma di intrattenimento capace di richiamare pubblico da tutto il comprensorio.

Dalle 19 alla mezzanotte sarà attivo il servizio di navetta gratuito garantito da Tpl Linea. Saranno operativi due bus, uno con partenza da via Genova (Finalpia) ed uno da piazza della stazione (Finalmarina), con servizio di andata e ritorno con cadenza di 30 minuti. I pullman, appena smaltiti i carichi di partenza, faranno sosta intermedia anche a Finalborgo ad inizio della strada per Gorra.

“Oggi verranno effettuati gli ultimi ritocchi organizzativi, domani mattina verranno preparati i sughi ed i budini, cotte le melanzane e poi dalle 19 siamo tutti per voi con l’assistenza della protezione civile di Finale Ligure e degli amici della Croce Verde di Finalborgo, che lanceranno il loro appello per la ricerca di nuovi volontari: la carenza di operatori è un problema che compromette la loro azione di assistenza sul territorio”.