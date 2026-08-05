Goletta Verde sbarca a Savona: il progetto per la tutela delle coralligene nell’Area Marina protetta di Bergeggi

Goletta Verde arriva in Liguria per l’ultima tappa del suo viaggio lungo le coste italiane. Dal 7 all’8 agosto sarà a Savona, ormeggiata al molo 11 del Porto, Largo Isola di Saona, con un programma ricco di eventi e laboratori gratuiti per scoprire e tutelare l’ambiente e il mare della Liguria.

Giunta alla 40esima edizione, Goletta Verde ha come partner principali Anev, CONOU, Novamont e Renexia.

Il primo giorno di tappa, venerdì 7 agosto, si aprirà alle 9:30 a bordo di Goletta Verde con il laboratorio “Alla scoperta del mare” con la presenza dell’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Regione Liguria ODV. L’incontro sarà anche l’occasione per scoprire le specie che abitano il nostro mare come le tartarughe Caretta caretta, riconoscere le tracce dei nidi e capire quali azioni mettere in campo per proteggere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini.

Alle 16:30 sarà visitabile l’area demo con la presentazione di alcune tecnologie sviluppate in ambito sostenibilità dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) all’interno della Technologies for Sustainability Flagship, per poi proseguire alle 17:30 con la presentazione del progetto “Ripristino e tutela delle biocenosi del coralligeno nell’Area Marina Protetta di Bergeggi” focalizzata sull’importanza ecologica degli ecosistemi coralligeni e sulla tutela della biodiversità marina.

Sabato 8 agosto dalle 9:30 a bordo di Goletta Verde si svolgerà il laboratorio “Alla scoperta del mare” con la presenza delle famiglie di Fornaci (SV).

Alle 11.30 CONFERENZA STAMPA di presentazione dei dati del monitoraggio realizzati lungo le coste della Liguria.

Alle 17:30 tavola rotonda “Le pietre raccontano. Alla scoperta dello “scheletro” della Liguria e della sua biodiversità”. Un incontro dedicato a ciò che spesso diamo per scontato ma che sostiene tutto: la roccia, lo scheletro vivo su cui ogni forma di vita si appoggia e da cui si sviluppa la biodiversità.

“Goletta Verde torna in Liguria per portare l’attenzione su biodiversità e tutela della costa e del mare – dichiara Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria – Saranno due giorni di appuntamenti all’insegna del confronto con associazioni del territorio, cittadinanza e amministratori per approfondire e sensibilizzare sul tema della transizione ecologica”.

40 anni di Goletta Verde: Quest’anno Goletta Verde festeggia la sua 40esima edizione solcando il Mediterraneo con due imbarcazioni storiche: la Goletta Verde – Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato fino a Brindisi; e con l’Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, navigando fino ad inizio agosto per arrivare in Liguria, da dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.

In 40 anni, dal 1986 Goletta Verde ha percorso 160.000 km, quattro volte il periplo della Terra, ed effettuato decine di migliaia di analisi, centinaia di blitz e denunce in tutta Italia e qualche volta all’estero. Nel 2017 è anche approdata all’ONU, alla Conferenza mondiale sugli oceani, a New York, dove Legambiente è intervenuta in Assemblea generale per raccontare l’impegno della sua campagna.

In questa edizione 2026, torna il servizio SOS Goletta di Legambiente per segnalare scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio compilando l’apposito form sulla pagina dedicata.

“Il mare è sempre più fragile. Difenderlo da inquinamento, microplastiche, ecomafie, è più urgente che mai” conclude il presidente di Legambiente Liguria.