Si è concluso nei giorni scorsi il corso estivo “AutoCAD – Progettazione BIM”, organizzato dall’I.I.S. “G. Falcone” di Loano nell’ambito del Piano Estate 2025-2026. L’iniziativa ha coinvolto alcuni studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) in un concorso di idee dedicato alla riqualificazione del campo sportivo di via Lampa, realizzato in collaborazione con il Comune di Boissano.

Nel corso delle trenta ore di attività gli studenti si sono confrontati con un caso reale, seguendo le principali fasi dello sviluppo di un’idea progettuale: dal sopralluogo dell’area e dall’analisi dello stato dei luoghi alla modellazione BIM, fino all’elaborazione delle proposte e alla stima dei costi dell’intervento. Il percorso ha permesso di applicare le competenze acquisite durante l’anno scolastico a una situazione concreta, utilizzando strumenti e metodologie oggi ampiamente diffusi nella progettazione.

Il corso, tenuto dai docenti Adriano Patitucci e Rocco Frano, è stato impostato come un laboratorio di progettazione, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti agli strumenti e ai metodi oggi impiegati nel settore delle costruzioni e della progettazione digitale. Le proposte sono state sviluppate attraverso la metodologia BIM (Building Information Modeling), utilizzando la versione educational del software Edificius, sviluppato da ACCA Software, che consente di realizzare modelli tridimensionali intelligenti dell’opera, integrando in un unico ambiente grafica, dati tecnici e informazioni progettuali.

Il 15 luglio il gruppo è stato accolto presso il Municipio di Boissano dal sindaco Paola Devincenzi e dal geom. Lorenzo Volpe dell’Ufficio Tecnico comunale. L’incontro ha rappresentato l’avvio del lavoro: l’Amministrazione ha illustrato le caratteristiche dell’area, le principali criticità dell’impianto e gli obiettivi che un eventuale intervento di riqualificazione dovrebbe perseguire. Successivamente gli studenti hanno effettuato un sopralluogo, raccogliendo gli elementi necessari allo sviluppo delle proposte progettuali.

Il percorso si è concluso il 29 luglio con la presentazione finale presso il Comune di Boissano. Gli studenti hanno illustrato all’Amministrazione due differenti ipotesi di riqualificazione, entrambe sviluppate attraverso la metodologia BIM: la prima prevede il recupero dell’impianto come campo da calcio a 5, mentre la seconda propone la realizzazione di un campo da beach volley, trasformabile anche per il footvolley. L’area individuata consentirebbe inoltre, con una diversa organizzazione degli spazi e il riposizionamento del blocco spogliatoi, di ospitare anche un campo da beach soccer. Le soluzioni sono state elaborate tenendo conto dei criteri di omologazione CONI, della sicurezza, dell’accessibilità e della fruibilità dell’impianto da parte della cittadinanza.

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Un concorso di idee per la riqualificazione del campo sportivo di Boissano

Il concorso di idee ha rappresentato per gli studenti un’importante occasione per mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso scolastico, confrontandosi con un caso reale e sviluppando proposte progettuali attraverso la metodologia BIM, nel rispetto dei principali vincoli tecnici, normativi e funzionali.

Nel corso dell’incontro conclusivo il Sindaco e l’Ufficio Tecnico comunale hanno manifestato interesse per il lavoro svolto dagli studenti, sottolineando il valore di iniziative che favoriscono la collaborazione tra scuola e territorio. L’auspicio condiviso è che questo percorso possa rappresentare il punto di partenza per future occasioni di confronto e, se ne ricorreranno le condizioni, per l’ulteriore sviluppo delle idee progettuali elaborate durante il corso.

Hanno partecipato al progetto gli studenti Aurora Fittipaldi, Tommaso Oddo, Lorenzo Rossello, Sofia Caruso, Leonardo Vigo, Gabriele Enrico, Martina Tomasi, Sara Saadallah, Elena Koci e Giulia Longo, autori delle proposte progettuali presentate al termine del corso.