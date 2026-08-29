Giunta regionale, Natale (PD): “Bucci aumenta di oltre 5 milioni la spesa per le segreterie. Soldi sottratti ai liguri”

Liguria. “Con un nuovo atto, di cui non se ne sentiva il bisogno, il presidente Bucci aumenta di oltre 5 milioni di euro la spesa per il personale della Giunta regionale, che si aggiungono alle risorse già stanziate con decreto all’inizio dell’anno. Una scelta che conferma che le priorità di questa amministrazione sono la moltiplicazione delle poltrone e creare consenso non con le politiche a favore dei cittadini ma accontentando i diversi interessi dei partiti, sottraendo risorse ai servizi per i cittadini”. Lo dichiara il segretario del PD Liguria Davide Natale, commentando i decreti e le delibere che assegnano nuove risorse al personale delle segreterie della Giunta regionale.

“Le risorse finanzieranno il personale delle segreterie politiche, le trasferte dei collaboratori, le assunzioni tramite agenzie interinali e alimenteranno una struttura che Bucci ha già ampliato aumentando il numero di assessori e dirigenti e introducendo nuove figure, inutile per l’azione amministrativa, e rispetto alle quali anche la Corte dei Conti ha sollevato seri interrogativi. Una moltiplicazione di poltrone e costi”, sottolinea.

“Con oltre 5 milioni di euro si sarebbero potuti assumere circa 70 medici o 150 infermieri, ristrutturare circa 170 alloggi Erp oggi sfitti oppure abbattere le barriere architettoniche nelle scuole e negli edifici pubblici. Le stesse risorse avrebbero potuto rafforzare il trasporto pubblico locale e garantire collegamenti migliori anche nei territori più decentrati. Bucci sceglie invece di continuare creare poltrone e poltroncine”, osserva Natale.

“La Liguria ha bisogno di investimenti nella sanità, nella casa, nella scuola, nella mobilità e nei servizi essenziali, non di una Regione sempre più costosa. Bucci deve spiegare ai liguri perché per le segreterie e per moltiplicare le poltrone le risorse si trovano sempre, mentre per medici, infermieri, trasporto pubblico, scuole, alloggi e servizi essenziali bisogna continuare ad aspettare”, conclude Natale.