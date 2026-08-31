Giornate Fai del Panorama 2026: Ranzi protagonista tra paesaggio, storia e cultura

Pietra Ligure. Domenica 6 settembre l’evento nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano fa tappa a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, per un viaggio tra scorci mozzafiato, storia e tradizioni: un’occasione unica per valorizzare le eccellenze del territorio e fare esperienza di bellezza.

Il fascino suggestivo del paesaggio punteggiato di uliveti secolari, muretti a secco, vigne antiche e minuscoli borghi, la macchia mediterranea che profuma di resina e salsedine e l’autenticità delle tradizioni locali si incontrano a Ranzi per la tredicesima edizione della Giornata FAI del Panorama, dedicata a promuovere e diffondere la conoscenza dei paesaggi italiani.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 settembre 2026, alle ore 17:30, presso la chiesa di San Bernardo a Ranzi. Da qui prenderanno il via le visite guidate alle chiese di San Bernardo e di Santa Liberata e le osservazioni panoramiche. Alle ore 19:00, ritrovo al Colle della Madonnina dove si potrà ammirare lo spettacolare panorama al tramonto. A seguire, aperitivo nel “bosco di Ranzi” a base di ricette tipiche liguri curato e offerto dall’associazione Circolo Giovane Ranzi.

Contatti e prenotazioni: albenga@faigiovani.fondoambiente.it (prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 1° settembre 2026 – Contributo di partecipazione 25 € (20 € riservato ai soci FAI).

A margine dell’evento, la “Bandapiccola” della Società Filarmonica Guido Moretti 1518 si esibirà in un concerto sulle note di Mozart, Rossini, Moszkowski, Joplin, De André, Morricone e Piovani. L’evento si terrà alle ore 21:00 nella piazzetta della Concezione a Ranzi.

“L’iniziativa giunge a coronamento di un percorso di proficua collaborazione tra il Comune di Pietra Ligure e il FAI, che formalizzeremo a brevissimo diventando Comune Sostenitore FAI e fa direttamente seguito al grande successo delle Giornate FAI di Primavera 2026 che hanno visto Pietra Ligure al centro dell’interesse di visitatori e appassionati. Un’ulteriore conferma della costante attenzione nei confronti delle eccellenze naturali, storiche e culturali del territorio comunale di Pietra Ligure – commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo, cultura, sviluppo strategie outdoor e frazione di Ranzi Daniele Rembado – Un’ altra straordinaria opportunità per accresce la visibilità e l’attrattività turistica della nostra frazione e del nostro entroterra”.

“Un’occasione preziosa per scoprire le eccellenze di un borgo che coniuga paesaggio, natura, storia e tradizioni secolari. Un invito per apprezzare i contesti dei nostri luoghi, “guardarsi intorno”, lasciar spaziare lo sguardo, e osservare con più consapevolezza la bellezza del paesaggio che ci circonda – continuano il Sindaco e l’Assessore – I panorami di Ranzi non sono semplicemente uno sfondo suggestivo, ma sono parte integrante della nostra identità e questa giornata valorizza appieno il patrimonio che custodiamo. La tutela e la promozione dell’ambiente e della natura sono per noi cultura viva: sono l’essenza di una comunità come la nostra che unisce da sempre armoniosamente mare e entroterra, ingegno umano e natura, storia e tradizioni, in un “catalizzatore” che rende il turismo esperienziale, specialmente outdoor una delle nostre principali eccellenze. Grazie alla Delegazione FAI di Albenga-Alassio e al Gruppo FAI Giovani e in particolare a Lara Caruso per la passione, la dedizione e l’impegno profuso nell’organizzare questa preziosa giornata. Un ringraziamento va inoltre all’associazione Circolo Giovane Ranzi per il prezioso supporto nell’accoglienza e nella valorizza”.