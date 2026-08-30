Giochi del Mediterraneo, Alassio sul podio con Giulia Ghiglione

Alassio. L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, si congratula con l’atleta 23enne alassina Giulia Ghiglione per la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, nella categoria -48 kg di judo.

Un nuovo, brillante traguardo per Giulia, che arricchisce un percorso agonistico costellato di risultati prestigiosi, tra cui la medaglia d’argento ai Campionati Europei U23 di Pila, in Polonia, e quella conquistata ai Campionati Internazionali Open di Varsavia. Un percorso che le è valso anche il conferimento dell’Adelasia d’Argento da parte del Comune di Alassio, quale riconoscimento per i risultati conseguiti nella sua disciplina sportiva.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Con il bronzo conquistato ai Giochi del Mediterraneo, Giulia Ghiglione aggiunge un altro importante risultato al proprio palmarès, confermandosi tra le protagoniste del judo a livello internazionale. Siamo orgogliosi di lei e del percorso che sta compiendo con impegno e determinazione, portando il nome di Alassio sui più importanti palcoscenici internazionali dello sport. A Giulia vanno le congratulazioni mie e di tutta l’Amministrazione comunale, con un grande in bocca al lupo per le prossime sfide che vorrà intraprendere”.