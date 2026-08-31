Furto, resistenza e disturbo della quiete pubblica: la Polizia Locale di Albenga arresta uomo destinatario di un ordine di carcerazione

Albenga. Furto su alcuni furgoni, resistenza a pubblico ufficiale e disturbo alla quiete pubblica: sono gli elementi emersi dall’attività della Polizia Locale di Albenga a carico di un uomo sul quale già pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di circa tre anni.

È stata un’attenta e prolungata attività di indagine, svolta in sinergia tra il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana e gli altri uffici della Polizia Locale, a consentire di individuare e fermare l’uomo, che da tempo frequentava diverse zone della città arrecando disturbo alla quiete pubblica.

L’attività di individuazione del soggetto è stata particolarmente articolata. L’uomo, infatti, prestava particolare attenzione alla presenza della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine e, quando si accorgeva di essere stato individuato, si dava alla fuga. Gli agenti hanno quindi ricostruito progressivamente i suoi spostamenti, individuando i luoghi che era solito frequentare e ricostruendone le abitudini.

Tra i luoghi abitualmente frequentati vi era anche la mensa per persone in condizioni di difficoltà di via Milano, dove gli agenti sono riusciti a individuarlo e fermarlo.

Una volta eseguiti gli atti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Imperia per l’espiazione della pena.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “Voglio sottolineare l’ottimo lavoro svolto dagli agenti del Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana, che hanno saputo mettere insieme l’attività quotidiana sul territorio con quella investigativa, avvalendosi anche delle immagini della videosorveglianza. Di particolare rilievo è stato inoltre il recupero della refurtiva, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Per tutta la stagione estiva abbiamo previsto servizi mirati in diverse zone della città, proprio con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza sul territorio e contrastare quelle situazioni che possono incidere sulla sicurezza urbana e sulla tranquillità dei cittadini. Il presidio e l’attività di controllo continueranno anche nei prossimi mesi, con la stessa attenzione e costanza”.