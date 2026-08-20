Fratelli d’Italia ad Alassio: grande partecipazione al gazebo organizzato dal Circolo cittadino

Alassio. Grande partecipazione al gazebo di Fratelli d’Italia organizzato dal Circolo cittadino di Alassio, che ha visto la presenza e il coinvolgimento dei circoli del partito provenienti da tutta la provincia di Savona.

L’iniziativa, organizzata dal presidente del Circolo, Massimo Marino “ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto con cittadini, simpatizzanti e militanti, confermando la presenza e il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e la volontà di mantenere un rapporto diretto e costante con le comunità locali”.

Numerosi gli esponenti istituzionali e politici che hanno preso parte all’appuntamento. Sono intervenuti il senatore Gaetano Nastri, la senatrice Paola Ambrogio, il consigliere regionale della Liguria e capogruppo di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi, l’assessore della Regione Piemonte Daniela Cameron e il consigliere regionale Roberto Ravello, il consigliere comunale di Novara Marco Gambacorta, il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, la consigliera alle Pari Opportunità Cinzia Salerno, il direttore generale della Gesco Igor Colombi e, da remoto, il senatore Gianni Berrino e il neo coordinatore provinciale Filippo Marino.

La presenza congiunta di rappresentanti istituzionali provenienti da Liguria e Piemonte, insieme ai dirigenti, agli amministratori e ai militanti del territorio savonese “ha dato ulteriore valore a una giornata caratterizzata dalla partecipazione e dal confronto sui temi di maggiore interesse per i cittadini”.

“Il gazebo di Alassio dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro dei circoli e la presenza quotidiana sul territorio. Fratelli d’Italia vuole essere tra la gente, ascoltare le esigenze dei cittadini e trasformarle in proposte e azioni concrete nelle istituzioni. La partecipazione di tutti i circoli della provincia di Savona e di numerosi rappresentanti istituzionali testimonia una comunità politica unita, presente e in crescita”.

“Un particolare ringraziamento va al Circolo di Fratelli d’Italia di Alassio, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa, a tutti i circoli della provincia di Savona che hanno partecipato e agli esponenti istituzionali intervenuti. L’appuntamento di Alassio si inserisce nell’attività di presenza e ascolto che Fratelli d’Italia porta avanti sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il dialogo con cittadini, associazioni, categorie economiche e realtà locali”.