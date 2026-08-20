Finti volontari chiedono contributi ai negozianti di Varazze, la Croce Rossa alla cittadinanza: “Attenzione, nessuna raccolta fondi in corso”

Varazze. Un messaggio della Croce Rossa rivolto ai cittadini e molto chiaro. “Non stiamo facendo raccolta fondi”. Attenzione quindi, il messaggio continua.

“Siamo venuti a conoscenza della presenza, sul territorio di Varazze, di alcune persone che si stanno presentando presso attività commerciali con tesserino e borsa riconducibili alla Croce Rossa Italiana, chiedendo denaro per una presunta raccolta fondi”. Episodi recenti, ma dalla Croce proseguono. “Ci teniamo a precisare che attualmente non è attiva alcuna raccolta fondi di questo tipo da parte della Croce Rossa Italiana” Comitato di Varazze.

“Invitiamo pertanto tutti a prestare la massima attenzione e a diffidare da chiunque si presenti porta a porta o presso le attività commerciali chiedendo denaro a nome della Croce Rossa. Le raccolte fondi ufficiali – specificano – devono essere preventivamente autorizzate e comunicate attraverso i nostri canali ufficiali. In ogni caso, la Croce Rossa non fa raccolte fondi porta a porta”.

Della situazione sono già state informate le autorità competenti. “In caso di dubbi, non effettuate alcun versamento e contattate direttamente il comitato attraverso i nostri canali ufficiali”.