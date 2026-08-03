Finale, tra i convocati alla preparazione c’è Andrea Vittori: è reunion con il fratello Youri

Si svolgerà al Mazzucco di Voze la preparazione estiva del Finale. Il club fa sapere che, a causa delle condizioni del manto erboso del “Felice Borel”, è stata una scelta necessaria per tutelare i giocatori e prevenire infortunei muscolari che nella passata annata hanno tormentato il gruppo.

Per questo, l’impianto di via Bruneghi sarà soggetto ad una manutenzione straordinaria indicativamente nel periodo compreso tra fine agosto ed inizio ottobre.

La società, dopo aver ringraziato la Nolese per l’ospitalità, ha reso noti tutti i protagonisti dei lavori di preparazione. Tra questi c’è Andrea Vittori, centrocampista ex Millesimo, che ritrova in campo il fratello Youri diventando un nuovo giocatore giallorossoblù.

La lista

PORTIERI: Luca Canevari, Gabriele Canonica

DIFENSORI: Francesco Amatruda, Emiliano Bellotti, Giacomo Caligaris, Edoardo Canepa, Mattia Carrega, Luca Crovella, Pietro Ricci, Roberto Tancredi

CENTROCAMPISTI: Leonardo Ballone, Andrea Bovio, Fabio Moretti, Francesco Pellegrini, Manuel Pirotto, Jacopo Saracco, Marc Tona, Andrea Vittori, Filippo Vuillermoz

ATTACCANTI: Gabriele Brovida, Christian Kosiqi, Andrea Pischedda, Thomas Polito, Nicolò Sivieri, Youri Vittori

AGGREGATI: Luca Vosilla (2008 portiere), Nicolò Tavarelli (2010 difensore) e Andrea Becco (centrocampista 2006)

STAFF

Allenatore: Diego Alessi

Vice Allenatore: Emanuele Cola

Collaboratore Tecnico: Daniele Scanu

Preparatore Atletico: Andrea Delucis

Preparatore Portieri: Andrea Tufano

Massaggiatore: Tomaso Canepa

Dirigente: Antonio D’Onofrio