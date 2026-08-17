Finale Ligure: un piano strategico per via Brunenghi, tra sicurezza idraulica, verde e decoro urbano

Finale L. Negli anni via Brunenghi ha subito un lento e progressivo degrado che ne ha compromesso la vivibilità, l’alberatura e, soprattutto, la funzionalità strutturale. Sottoservizi ormai obsoleti e croniche difficoltà nello smaltimento delle acque piovane hanno reso evidente la necessità di un intervento profondo, non più limitabile a una semplice riqualificazione estetica.

Dalle criticità del sottopassaggio — che in occasione di forti piogge si allaga bloccando anche i mezzi di soccorso — fino alla zona di Via San Francesco e all’area scolastica, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è chiaro: intervenire sulle cause primarie e non soltanto sugli effetti.

La visione d’insieme: il Progetto di Fattibilità (PFTE)

Il primo passo fondamentale verso la messa in sicurezza dell’area sarà l’affidamento di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la sistemazione idraulica complessiva: “Non si tratterà di un’opera isolata, ma di una pianificazione ad ampio raggio che terrà conto di diversi fattori chiave: invaso di San Bernardino e una corretta regimazione dei futuri conferimenti d’acqua; deflusso verso il Pora e l’ottimizzazione dei condotti che attraversano via del Sagittario e via Nievo” afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

L’applicazione operativa del PFTE prenderà il via nel 2027, con un primo stanziamento già previsto di 500.000 euro.

Gli interventi imminenti: tre cantieri strategici

In attesa della realizzazione del piano generale, la programmazione prevede una serie di opere immediate per rispondere alle urgenze del territorio.

1. Studio e disalveo del Torrente Pora

Seguendo il modello già adottato per lo Sciusa, verrà a breve affidato uno studio specialistico per il disalveo del Pora, con particolare attenzione alla foce, soggetta a frequenti insabbiamenti a causa delle recenti alluvioni.

Fondi stanziati: 70.000 euro iniziali (con previsione di incremento ad esito dello studio).

2. Nuovo tratto di Via Brunenghi (Zona Carrozzeria)

I lavori prenderanno il via il 7 settembre, con una settimana di anticipo rispetto all’apertura delle scuole per consentire un’adeguata pianificazione del cantiere e della viabilità. L’intervento sarà eseguito in tre micro-lotti come opera a scomputo d’oneri dalla ditta costruttrice, che ha accolto la richiesta di variante della convenzione.

Estensione: circa 170 metri.

Opere previste: rifacimento dei marciapiedi, piantumazione di alberi ad alto fusto (lecci) e posa di una nuova condotta per le acque bianche collegata a Via del Sagittario.

Raccolta acque: realizzazione di una griglia a tutta ampiezza all’ingresso verso Finalborgo.

3. Abbattimento barriere (PEBA) e sicurezza del Rio Altino

PEBA: In autunno riprenderanno gli interventi del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche sugli attraversamenti di Via Brunenghi, volti a garantire piena accessibilità ad anziani, persone con disabilità e categorie fragili.

Rio Altino (Lotto 1): Completate la palificazione degli argini e il dragaggio di circa un metro di materiale depositato. Restano da posizionare le botole di manutenzione e completare l’asfaltatura.

Rio Altino (Lotto 2): Già finanziato e progettato, in fase di appalto per procedere in continuità ed eliminare le storiche criticità nell’area di Via del Cigno.

“L’approccio adottato per via Brunenghi intende definire un nuovo modello per la manutenzione della città: superare la rincorsa continua alle emergenze per costruire una strategia coordinata nel tempo. Prima i sottoservizi e la sicurezza idraulica, poi il verde, i marciapiedi, l’accessibilità e il decoro. Perché una strada non è veramente riqualificata se è soltanto più bella: deve tornare a funzionare meglio” conclude l’assessore finalese.