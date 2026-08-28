Finale Ligure, scontro auto-moto sull’Aurelia: un ferito trasportato al Santa Corona

Finale Ligure. Altro incidente stradale nel savonese.

Intorno alle 19 e 10 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto lungo l’Aurelia a Finale Ligure, all’altezza dell’ex stabilimento della Piaggio.

Ad avere la peggio nell’impatto il conducente della moto, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca finalese e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, per il ferito è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto appreso sull’accaduto, non sarebbe in gravi condizioni. Praticamente illeso il guidatore della vettura.

Restano ancora da appurare le cause esatte del sinistro stradale.